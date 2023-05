(Boursier.com) — DLPK accélère son développement international dans la gestion de l'épargne et de la prévoyance en s'associant avec Warold Brokerage Services, structure de courtage luxembourgeoise dédiée aux besoins de clients européens fortunés.

Identifié comme un leader sur le marché français de l'épargne et de la prévoyance sur le marché des CGPI, le Groupe DLPK entre à hauteur de 35% au capital social de la société luxembourgeoise Warold Brokerage Services. Cette prise de participation stratégique est naturellement soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance du secteur des assurances au Grand-Duché de Luxembourg (Commissariat aux Assurances.)

L'ambition du Groupe DLPK est d'apporter son savoir-faire en matière de services patrimoniaux et digitaux sur le marché européen. Warold a connu un fort développement de ses activités en 2022. L'association stratégique avec le groupe DLPK permettra à Warold de capter de manière optimale les fortes opportunités de développement, tout en continuant d'offrir un service de qualité à ses clients et partenaires (banques privées, asset managers et compagnies d'assurance).

Les deux sociétés vont mettre en commun de nombreuses forces afin d'offrir des solutions d'épargne et de prévoyance, ainsi que des services de qualités au segment clientèle HNWI/UHNWI au niveau européen.

"Je suis ravi de cette association stratégique et de notre rapprochement avec Warold Brokerage Services. Après des années de forte croissance sur le marché français, il est logique pour notre groupe de considérer un développement européen en capitalisant sur un savoir-faire reconnu. Les synergies entre DLPK et Warold sont évidentes et nous sommes heureux de pouvoir accompagner leur développement tout en respectant leur ADN" déclare Vincent Dubois, Président du groupe DLPK.

"Les échanges avec DLPK nous ont convaincus que ce rapprochement permettra à Warold d'accélérer sa croissance en bénéficiant du know-how exceptionnel développé par les équipes de Vincent Dubois, tout en respectant notre volonté d'autonomie. L'excellence du service rendu à nos clients et à nos partenaires est la pierre angulaire de ce magnifique projet commun" a précisé Sébastien Veynand, CEO de Warold Brokerage Services.