DLA Piper retenu par le gouvernement britannique comme prestataire de services juridiques pour COP26

(Boursier.com) — DLA Piper a été choisi par le gouvernement britannique comme prestataire de services juridiques pour la 26e conférence sur le changement climatique (COP26), qui se tiendra à Glasgow en novembre. Le cabinet fournira un accompagnement juridique général à la COP26, notamment en ce qui concerne les accords de partenariat.

Le projet sera mené par Jean-Pierre Douglas-Henry, co responsable international du développement durable et de l'ESG et co-responsable au niveau global du contentieux et de la réglementation, et par les associées Dr Sharon Fitzgerald et Sarah Bell, avec le soutien de Simon Levine, co-CEO Monde de DLA Piper.

Cette réalisation marque une nouvelle étape environnementale pour le cabinet et souligne son engagement dans la campagne des Nations unies "Race to Zero". DLA Piper s'est notamment engagé à respecter des objectifs fondés sur la science pour réduire ses émissions de carbone, la validation de l'objectif étant attendue dans les prochains mois. DLA Piper est également un membre fondateur de la Legal Sustainability Alliance et de la Net Zero Lawyers Alliance, récemment créée, et s'engage à prendre des mesures en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, à promouvoir les rapports de durabilité et à partager les meilleures pratiques dans le secteur juridique. Le cabinet a été l'un des premiers du marché juridique à recevoir la certification ISO 14001 pour la protection de l'environnement et est signataire de l'initiative "Business Ambition for 1.5 degrees".

Le cabinet effectue actuellement une évaluation de la matérialité afin de mieux comprendre ses risques et opportunités les plus critiques en matière de développement durable et est reconnu depuis longtemps comme l'un des principaux fournisseurs de conseils juridiques Pro Bono. En 2020, le cabinet a fourni plus de 200.000 heures de conseil juridique, soit l'équivalent de près de 150 avocats travaillant à temps plein.