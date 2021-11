(Boursier.com) — DLA Piper annonce le lancement d'une offre de services clé en main dédiée à la gestion des investissements et des fonds d'investissement. Cette offre vise à soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur de gestion des investissements et des fonds d'investissement. Pilotée par les associés internationaux Catherine Pogorzelski et James O'Donnell et les associés américains Jesse Criz et David Parrish, cette nouvelle offre mondiale dédiée repose sur les compétences reconnues de DLA Piper en matière de fonds d'investissement aux ÉtatsUnis, en Europe et en Asie, en proposant un "point d'entrée unique" pour répondre aux besoins juridiques des gestionnaires d'actifs, des promoteurs de fonds d'investissement et des investisseurs dans tous les secteurs d'activité, toutes les zones géographiques, toutes les classes d'actifs et toutes les stratégies d'investissement.