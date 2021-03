DLA Piper annonce le lancement d'Aiscension

(Boursier.com) — DLA Piper annonce le lancement d'Aiscension, un nouveau service de pointe basé sur l'IA conçu pour détecter les risques d'ententes au sein des entreprises et les cartels. Aiscension révolutionne la détection des risques en associant le savoir-faire juridique de DLA Piper à la technologie d'Intelligence Artificielle de haute technologie de Reveal, fournisseur leader de logiciels d'e-discovery alimentés par l'IA.

Bien que de nombreuses entreprises soient déjà dotées d'un système de mise en conformité, toute entreprise (ou ses filiales) est exposée à un risque permanent d'implication dans une activité d'entente. Aiscension permet d'améliorer les mesures de mise en conformité en offrant la possibilité de détecter et d'anticiper les risques d'ententes. Cette nouvelle offre révolutionnaire allie la technologie d'IA de Reveal avec l'expertise juridique reconnue de DLA Piper afin d'obtenir des résultats plus rapides, plus efficaces et plus précis.

Ce service innovant offre la possibilité d'analyser de grandes quantités de données relatives à de nombreuses formes d'activités d'ententes commerciales, telles que la fixation des prix, le partage du marché, le truquage des offres, l'échange d'informations et les boycotts collectifs. Les ententes constituent un risque important et croissant pour les entreprises de tous les secteurs. Une analyse des amendes infligées depuis janvier 2000 par les autorités de la concurrence de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis montre que plus de 1.100 entités ont été sanctionnées pour un montant total de plus de 43 milliards d'euros, rien que dans ces trois juridictions. Les évolution technologiques, les réalités d'un monde virtuel et les pressions d'un monde touché par la pandémie favorisent une attention réglementaire constante dans ce secteur.

Aiscension utilise le modèle d'Intelligence Artificielle par des avocats de DLA Piper en l'optimisant en collaboration avec des data scientists de Reveal afin d'identifier et explorer efficacement les communications des entreprises susceptibles de signaler un comportement d'entente. En s'appuyant sur la puissance de l'Intelligence Artificielle, les entreprises peuvent réduire considérablement le temps consacré aux examens de conformité, libérant ainsi des ressources qui peuvent être déployées ailleurs.

DLA Piper proposera le service Aiscension dans le cadre de son offre juridique améliorée baptisée Law&.