DLA Piper annonce la création d'un "Luxembourg desk" au sein de son bureau parisien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DLA Piper annonce la création d'un "Luxembourg desk" au sein de son bureau parisien qui vient compléter son offre en private equity, droit immobilier et fonds d'investissement dans ces deux juridictions. Il réaffirme ainsi sa volonté de d'accompagner ses clients via une offre transfrontalière

innovante et intégrée en s'appuyant sur les synergies entre les deux pays, en particulier dans le secteur financier.

Précurseur de la mise en oeuvre de la réglementation européenne des fonds d'investissement et seconde place mondiale en terme de volume d'actifs sous gestion, le Luxembourg, occupe un rôle central dans la distribution transfrontalière de fonds et dans l'accès aux investissements internationaux des clients institutionnels européens et internationaux. Un nombre croissant de clients gestionnaires d'actifs choisissent le Luxembourg comme centre pour leurs gammes de fonds internationaux. La création de ce desk innovant répond donc à leur besoin. Il s'agit de la première initiative de ce type en France lancée par un cabinet international majeur.

Créé en 2014, le bureau luxembourgeois compte plus d'une quarantaine d'avocats et offre un éventail complet de services à ses clients domestiques et internationaux, allant de la structuration de fonds à la résolution de litiges, en passant par les opérations de financement, le droit des sociétés, la fiscalité et la propriété intellectuelle.

Le "Luxembourg desk à Paris" vient renforcer l'offre du bureau parisien de DLA Piper en matière de fonds d'investissement. Il s'inscrit dans la lignée du déploiement d'une équipe spécialisée en structuration de fonds et droit fiscal initié en 2017 et permet d'offrir à nos clients l'expertise d'une équipe leader du marché en private equity. Les activités de ce "Luxembourg desk à Paris" seront coordonnées et dirigées par Ambroise Foerster qui a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe parisienne au cours de ces dernières années.