Distingo par PSA Banque augmente les taux de ses produits d'épargne

(Boursier.com) — Après avoir augmenté le taux de ses comptes à terme au mois de juin, Distingo par PSA Banque, qui propose déjà des taux de rendement parmi les plus élevés du marché, revalorise le taux de ses livrets d'épargne dès le 1er juillet.

"Il propose ainsi des taux particulièrement avantageux dans un contexte d'inflation de moins en moins favorable au porte-monnaie des Français, qui continuent pourtant à vouloir mettre de côté pour réaliser leurs projets" commente l'établissement.

Les souscripteurs et clients Distingo par PSA Banque pourront profiter de taux particulièrement performants :

-A partir du 1er juillet 2022 : pour tous leurs projets de courts et moyens termes, le taux des Livrets d'épargne Distingo passera à 0,7%.

-Depuis le 1er juin 2022 : pour tous leurs projets d'avenir et à longs termes, le taux des Comptes à terme Distingo a augmenté et atteint 0,8% à horizon 1 an, 0,9% à 2 ans et 1% à 3 ans.