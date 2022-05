Distingo par PSA Banque augmente encore les taux de ses produits d'épargne

(Boursier.com) — Distingo par PSA Banque augmente encore les taux de ses comptes à terme dès le mois de juin, et de ses livrets d'épargne à compter de juillet prochain. "Il propose ainsi des taux particulièrement avantageux dans un contexte d'inflation de moins en moins favorable au porte-monnaie des Français, qui continuent pourtant à vouloir mettre de côté pour réaliser leurs projets" commente l'établissement.

Les souscripteurs et clients Distingo par PSA Banque pourront profiter de taux particulièrement performants :

-Dès le 1er juin 2022 : pour tous leurs projets d'avenir et à longs termes, le taux des Comptes à terme Distingo augmente et atteindra 0,8% à horizon 1 an, 0,9% à 2 ans et 1% à 3 ans ;

-A partir du 1er juillet 2022 : pour tous leurs projets de court et moyen termes, le taux des Livrets d'épargne Distingo passe à 0,7%.