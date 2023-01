Distingo : nouveaux taux !

(Boursier.com) — Distingo commence l'année en force : Après avoir revalorisé à 1,35% le taux de son Livret d'épargne au premier jour de l'an, ce sont désormais les taux de ses Comptes à terme qui augmentent significativement, jusqu'à 1,65%. A compter d'aujourd'hui, 2 janvier, ses clients peuvent en effet bénéficier de taux de rendement encore jamais atteints ces dernières années.

Les personnes qui souhaitent épargner à court ou moyen terme pourront ainsi avoir recours au Livret d'épargne Distingo pour des placements disponibles, sûrs et souples à un taux de 1,35% (vs. 1% ¬depuis octobre 2022).

Les personnes ayant pour objectif de mener à bien des projets d'avenir peuvent quant à elles compter sur les taux avantageux des Comptes à terme Distingo2, allant de :

-1,55% à horizon 1 an (vs. 1,10% depuis octobre 2022) ;

-1,60% à horizon 2 ans (vs. 1,20% ¬depuis octobre 2022) ;

-1,65% à horizon 3 ans (vs. 1,30% ¬depuis octobre 2022).

"Ces revalorisations significatives, effectives dès le début d'année et particulièrement avantageuses, joueront certainement en faveur des bonnes résolutions financières prises par certains de nos clients et futurs clients. Offrir une épargne performante, quelle que soit la conjoncture économique, est notre priorité comme en témoignent ces nouveaux taux, encore revus à la hausse" souligne Sarah Zamoun, responsable de l'activité Distingo par PSA Banque.