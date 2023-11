Distingo Bank s'engage aux côtés de l'ONG Planète Urgence pour la protection des forêts et de la biodiversité

(Boursier.com) — Depuis le 1er novembre 2023, le spécialiste de l'épargne en ligne Distingo Bank contribue au financement des projets de Planète Urgence, une ONG de solidarité internationale et d'aide au développement, en lui reversant la somme de 2 euros pour toute nouvelle souscription à un livret d'épargne.

En plus de bénéficier des nombreux avantages de l'offre Distingo Bank, les futurs épargnants pourront ainsi faire le choix d'un placement responsable en agissant en faveur de la protection des forêts et de la biodiversité.

Ce nouvel engagement environnemental, qui s'inscrit dans la continuité du lancement du compte à terme Distingo Green visant à promouvoir la mobilité durable, permet à Distingo Bank et à ses clients de prendre part a? un mouvement global de contribution au développement durable.