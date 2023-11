(Boursier.com) — Après s'être lancée en Allemagne au mois de juin dernier, Distingo Bank poursuit son développement européen. Toujours avec l'appui de la plateforme Raisin, le spécialiste de l'épargne en ligne fait son entrée en Espagne et aux Pays-Bas. Deux nouveaux pays au sein desquels les épargnants pourront désormais souscrire à son livret dont le taux standard est aujourd'hui fixé à 3,1%.

Forte de son succès sur le marché français et après un démarrage réussi en Allemagne, où elle compte déjà 12 000 clients en seulement 5 mois d'existence, Distingo Bank fait évoluer sa collaboration avec la fintech Raisin. Les deux partenaires proposent dès aujourd'hui, en Espagne et aux Pays-Bas, une alternative aux produits des banques traditionnelles pour que les épargnants puissent bénéficier d'un placement sécurisé et particulièrement rentable. Un produit dont l'ouverture et les dépôts en ligne (souscription minimum de 1 euro et dépôt maximum de 100.000 euros) seront à la fois simples et rapides grâce aux fonctionnalités de Raisin.

Sarah Zamoun, directrice de Distingo Bank, commente : "Ce lancement est une nouvelle étape capitale dans le développement européen de Distingo Bank. Toujours aux côtés de notre partenaire Raisin, dont l'expertise et la solidité ne sont plus à prouver, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer notre livret à de plus en plus d'épargnants européens. En Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas, nos clients doivent plus que jamais compter sur des placements performants et garantis".