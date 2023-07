Distingo Bank lance une nouvelle offre de parrainage

(Boursier.com) — Recommander sa banque à son entourage peut rapporter ! Fort du succès de son premier programme de parrainage lancé en 2022 puis reconduit en 2023, le spécialiste de l'épargne en ligne Distingo Bank lance une nouvelle offre similaire à compter d'aujourd'hui et pendant 2 mois.

Du 3 juillet au 31 août 2023, tous les titulaires d'un Livret d'épargne Distingo pourront parrainer un nouveau souscripteur en échange d'une prime de 50 euros, également versée à la personne parrainée.

A travers cette offre, Distingo Bank entend mettre à l'honneur ses clients les plus fidèles comme ceux nouvellement acquis. En 2022 déjà, ce programme avait profité aux épargnants Distingo qui ont été nombreux à jouer le jeu du parrainage, l'un d'eux est même allé jusqu'à recommander Distingo Bank à 36 personnes différentes.

En avril 2023 et à l'occasion des 10 ans de la marque, le succès du parrainage était de nouveau au rendez-vous et avait permis au spécialiste de l'épargne en ligne de doubler le volume de ses nouveaux clients par rapport à la même période en 2022.