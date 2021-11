DIOT-LSN et SIACI SAINT HONORÉ finalisent leur rapprochement

(Boursier.com) — L 'opération de rapprochement entre les groupes DIOT-LSN et SIACI SAINT HONORÉ a reçu le feu vert de l'Union européenne ainsi que des régulateurs et autorités des différents pays d'implantation du nouveau groupe.

La naissance du premier courtier en assurances européen et indépendant d'envergure internationale a donc eu lieu ce 16 novembre 2021. Ce nouvel ensemble pèse près de 700 ME de chiffre d'affaires et regroupe 5.000 collaborateurs dans 42 pays.

L'opération signée le 2 juillet dernier entre le GROUPE BURRUS, dirigé par Christian Burrus et actionnaire majoritaire de DIOT-LSN, et SIACI SAINT HONORÉ, présidé par Pierre Donnersberg, s'est réalisée le 16 novembre, ouvrant la voie à la création d'un nouveau leader européen de courtage d'assurances, de réassurance et de conseil en gestion des risques.

Le Groupe Burrus et le management du nouvel ensemble détiendront la majorité du capital et des droits de vote, garantissant ainsi son indépendance. A leurs côtés, la présence d'investisseurs de premier plan, menés par le fonds de pension canadien Ontario Teachers' Pension Plan Board à hauteur de 30%, Bpifrance avec 10% de l'ensemble, Cathay Capital avec 5% ou encore Mubadala Investment Company et Ardian déjà actionnaire du Groupe SIACI SAINT HONORE, confirme les ambitions internationales du nouveau Groupe.