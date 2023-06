DiliTrust choisi par Sienna IM pour accélérer la transformation digitale de ses services juridiques

(Boursier.com) — A l'issue d'une consultation de marché, Sienna Investment Managers a sélectionné DiliTrust, leader des solutions SaaS pour les directions juridiques, afin d'accompagner sa direction juridique dans sa transformation digitale.

Sienna Investment Managers est une plateforme de gestion d'actifs de la holding d'investissement cotée GBL (Groupe Bruxelles Lambert), avec des bureaux à Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Francfort, Madrid, Amsterdam, Zurich et Séoul. Gérant plus de 30 milliards d'euros d'actifs, le groupe Sienna Investment Managers soutient les entreprises et les particuliers à la recherche d'une économie durable et inclusive. Ses équipes couvrent un large spectre d'expertises.

Une transformation digitale destinée aux services juridiques

Le digital étant le socle transverse à l'ensemble des expertises de Sienna Investment Managers, la transformation digitale se déploie aussi au niveau de la direction juridique de la holding du groupe. Sienna Investment Managers a choisi DiliTrust pour répondre aux besoins de son département juridique afin qu'il puisse bénéficier d'outils efficaces, intuitifs et respectueux de la sécurité des données. Cela lui permettra d'automatiser la production de documents et de gérer la gouvernance du groupe. L'objectif est maintenant d'accroître l'efficacité de ces outils, en les connectant entre eux pour accélérer les processus et augmenter la qualité et la fluidité des données.

Une réponse claire aux besoins de Sienna Investment Managers

DiliTrust a été identifiée car elle fournit des solutions conçues pour aider les entreprises à gérer efficacement la gouvernance des entreprises et la sécurité des données. Elle se distingue en offrant des solutions hautement sécurisées et conformes aux normes internationales tout en fournissant un excellent service client. Ainsi, elle propose des outils idéaux pour relever les défis et les enjeux auxquels sont confrontés les entreprises à ce jour.

"Avec plusieurs dizaines de sociétés implantées dans différents pays au sein et en dehors de l'Europe, ayant des activités, un fonctionnement et une gouvernance différente, il nous a très vite paru essentiel de nous doter d'un outil permettant de gérer de façon efficiente cette gouvernance. Cela permet également à la direction juridique d'être un véritable business partner des équipes opérationnelles" précise Quentin Ramaget, Legal Operations Officer et Senior Paralegal.

"Nous sommes ravis d'avoir été distingués par Sienna Investment Managers. Il s'agit pour DiliTrust de soutenir la nouvelle génération de juristes d'entreprise et de participer à la transformation digitale du service juridique de Sienna", Benoit Lefebvre, Directeur Commercial, DiliTrust