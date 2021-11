Deux fonds d'Inter Invest Capital obtiennent le label 'Relance'

(Boursier.com) — Le label "Relance", lancé en octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, vient reconnaître les fonds qui s'engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non. L'objectif est d'orienter l'épargne des épargnants et des investisseurs professionnels vers ces placements qui répondent aux besoins de financements de l'économie française consécutifs de la crise sanitaire. Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG).

FPCI Capital Immo

Lancé en octobre 2020, le FPCI Capital Immo est un fonds de capital investissement dont la stratégie est orientée vers des investissements au capital de sociétés non cotées du secteur de l'immobilier (promotion immobilière, réhabilitation) ou de l'immobilier géré (hôtellerie, hôtellerie de plein air, résidences seniors, coworking, etc.).

FPCI Food Invest

Le FPCI Food Invest est un fonds de capital-développement et capital-croissance géré par Inter Invest Capital, accompagné de son partenaire stratégique FoodXpert. Lancé en décembre 2020, il investit dans des sociétés ayant une activité dans le secteur du Food & Beverage. Le fonds accompagne dans leur croissance les entreprises de ce secteur qui connait des mutations d'usages importantes : restauration fast casual, distribution et e-commerce, production alimentaire, services B2B, food tech, etc.