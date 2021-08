Dataiku lève 400 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dataiku , plateforme leader d'IA d'entreprise, annonce ce jour une levée de fonds de 400 millions de dollars en série E. Ce tour de table, mené par Tiger Global, voit le renforcement de la participation de plusieurs investisseurs historiques comme ICONIQ Growth, CapitalG, Battery Ventures, FirstMark Capital, Dawn Capital et Snowflake Ventures et l'arrivée de nouveaux investisseurs comme Insight Partner, Eurazeo ou encore Orange Ventures.

Cette nouvelle levée de fonds porte la valorisation de la société à 4,6 Milliards de dollars et donne à Dataiku des moyens renforcés pour mener à bien sa mission de systématisation de l'usage de l'IA dans les entreprises pour tous les métiers et tous les types d'utilisateurs dans le monde entier.

"Les entreprises qui utilisent Dataiku voient les capacités et les résultats de leurs équipes croître considérablement, qu'il s'agisse de profils de type codeurs ou bien experts métiers, finance, risque, chaîne logistique ou marketing", rappelle Florian Douetteau, cofondateur et PDG de Dataiku. "Ce nouveau tour de table renforce l'idée que nous défendons depuis le début à savoir que l'IA appliquée à chaque processus métier du quotidien des collaborateurs est incontestablement l'avenir, nous sommes impatients de pouvoir aider d'autres entreprises à tirer profit de ces avantages."

"Nous observons tous les jours à quel point la mise en oeuvre d'une stratégie basée sur l'IA d'entreprise, a un impact positif majeur pour les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs. Dataiku, fort de la puissance de sa technologie et du talent de ses équipes, est très bien positionné pour aider les entreprises à concrétiser ces potentialités", a expliqué John Curtius de Tiger Global. "En renforçant nos investissements, nous sommes heureux de participer à leur effort de systématisation de l'usage de la data et de l'IA à très grande échelle, pour plus de clients, grands groupes comme petites et moyennes entreprises et à l'international."