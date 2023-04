DataDome annonce la clôture d'une levée de fonds en série C à hauteur de 42 M$

(Boursier.com) — DataDome , entreprise spécialisée dans l'utilisation de l'IA pour lutter contre la fraude en ligne et les bots malveillants, annonce la clôture d'une levée de fonds en série C à hauteur de 42 millions de dollars.

Mené par InfraVia Growth avec la participation d'investisseurs existants dont Elephant et ISAI, ce nouveau tour de table permettra à DataDome de poursuivre sa mission qui consiste à débarrasser Internet des cyberattaques et des fraudes perpétrées par le biais de bots.

Les bots malveillants deviennent de plus en plus sophistiqués pour franchir les systèmes de sécurité des entreprises digitales. L'augmentation des attaques s'appuyant sur la combinaison homme-bot et des bots alimentés par l'IA facilite le contournement de mesures de protection comme les WAF (Web Application Firewall), les CAPTCHA traditionnels et les bases de données d'authentification.

De plus, le cloisonnement entre les dispositifs de sécurité et les systèmes anti-fraude facilite la tâche des cybercriminels qui peuvent ainsi tirer parti de vulnérabilités et lancer des attaques qui ciblent l'ensemble du parcours du consommateur. Les entreprises en ligne sont les premières à subir les coûteuses conséquences de ces cyberattaques et de la fraude automatisées. Dans ce contexte, elles sont en quête d'une solution leur permettant de reprendre le contrôle.