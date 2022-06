Dastra annonce avoir réalisé une première levée de fonds de 1 ME

(Boursier.com) — Dastra , éditeur de logiciel RGPD en mode SaaS, annonce ce jour avoir réalisé une première levée de fonds de 1 millions d'euros auprès d'un réseau de business angels dont Seed4Soft, un club d'experts du logiciel investissant ensemble dans des jeunes start-ups prometteuses du B2B.

Sur un marché dont la croissance annuelle globale est estimée à 46% par an, cette opération va permettre à Dastra de poursuivre le développement de sa technologie pour faciliter le quotidien des délégués à la protection des données (DPO). Les fonds levés permettront également à Dastra d'accélérer son développement en France et en Europe alors que la start-up compte déjà des clients en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.