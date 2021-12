Dark lève 5 M$

(Boursier.com) — Dark , entreprise spatiale française développant une fusée réutilisable et capable d'être opérée depuis les aéroports, lève 5 M$ en pre-seed auprès d'Eurazeo, Frst et Kima Ventures.

Co-fondée par Clyde Laheyne et Guillaume Orvain, deux ingénieurs de l'industrie Aérospatiale Défense, Dark ambitionne d'effectuer des lancements spatiaux depuis n'importe quel point sur Terre - pourvu qu'il y ait un aéroport à portée de main.

En combinant plusieurs innovations technologiques, Dark s'affranchit des contraintes pesant sur les systèmes actuels pour offrir une solution à la fois polyvalente quant aux cas d'usage et au marché adressable, ultra-flexible quant aux lieux d'expédition et de livraison et fiable en termes de calendrier.