Daphni atteint 350 ME sous gestion

(Boursier.com) — La société de gestion daphni compte désormais 350 millions d'euros sous gestion, répartis entre trois véhicules. Dernier né, daphni Yellow prévoit de réaliser ses premiers investissements dans les prochaines semaines, emmené par Pierre-Eric Leibovici, Pierre-Yves Meerschman et leurs nouveaux associés entrepreneurs Marc Simoncini et Charles-Henry Tranié. Son objectif, faire émerger les entreprises européennes qui pensent la société de demain, catalyseurs d'innovation sociale, environnementale et économique...

daphni, la société de capital-risque créée en 2015, compte désormais 350 millions d'euros sous gestion, répartis sur trois véhicules d'investissement : daphni Purple, Jaïna et daphni Yellow. Ce dernier, échafaudé depuis un an à la suite de la fusion des équipes Jaïna et daphni, est désormais opérationnel grâce à un premier closing finalisé en juillet 2020. Fidèle à la vision initiale de l'équipe, daphni Yellow prendra des participations auprès de jeunes pousses dotées d'un solide ADN européen leur assurant un avantage compétitif pour devenir les leaders mondiaux sur leur marché. Des startups qui, à l'instar de Back Market ou Typology, façonnent de nouveaux usages durables et offrent à leurs utilisateurs le pouvoir de s'emparer et de participer aux mutations vertueuses qui traversent la société.

"Nous prévoyons d'accompagner une trentaine de projets de tout secteur du numérique et technologique dans leur phase initiale de développement, principalement en Pré-Séries A et Séries A, via des tickets d'une valeur comprise entre 1 et 5 millions EUR en première intention, avec une capacité à participer aux tours successifs. Nous annoncerons les premiers projets dans les prochaines semaines", précise Marc Simoncini.

Un troisième véhicule sous les signes de confiance et continuité

A nouveau soutenus par une grande majorité des investisseurs historiques de daphni Purple, une centaine d'investisseurs individuels prennent aujourd'hui part à daphni Yellow. Parmi eux : Laurent Balayre (Bizz4), Marion Carrette (Ouicar), Jacques-Antoine Granjon (Veepee), Maryline Kulawik (Spice Capital), Louis-Christophe Laurent (Middlebury), Franck Le Ouay (Criteo, Lifen), Olivier Mathiot (PriceMinister, France Digitale), Romain Niccoli (Criteo), Xavier Niel (Free), Fred Potter (Cirpack, Withings, Netatmo), Thibault Poutrel, Elisabeth de Rothschild, Jean-Baptiste Rudelle (The Galion Project, Criteo), Cédric Sellin, Albin Serviant (FrenchTech London, Founders Factory Paris), Patrice Thiry (ProwebCE), ou encore Jacques Veyrat, aux côtés de grands groupes comme Accor, le Groupe SEB et le Groupe Bouygues. Des entrepreneurs à succès qui font ou ont fait partie du portefeuille de daphni et Jaïna ont également investi dans le nouveau fonds, tels que des fondateurs de Another Brain, Back Market, Boostrs, Devialet, Lifen, Liligo, made.com, Memo Bank, Musiwave, Ouicar ou encore Typology. Des acteurs institutionnels de référence dans le digital, tels que Bpifrance, Swen Capital Partners, PROBTP, Arkéa et MACIF renouvellent quant à eux leur confiance dans la pertinence du modèle de daphni. Enfin, afin de garantir l'alignement total des intérêts, l'équipe daphni a investi significativement dans le fonds Yellow.

Avec désormais 350 millions d'euros sous gestion, daphni change aujourd'hui de dimension pour donner encore plus d'ampleur à sa vision, sous l'impulsion d'une équipe d'entrepreneurs expérimentés, avec Marc Simoncini (Meetic, Sensee, Angell Bike) et Charles-Henry Tranié (118 218), alliés aux partners historiques Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman. Ils sont épaulés par une dizaine de talents aux profils variés, spécialistes du numérique et des nouvelles technologies. L'entrepreneur emblématique Marc Simoncini, qui a notamment à son actif des introductions en bourse et de nombreuses acquisitions et cessions, apportera toute son expérience pour accompagner les sociétés et soutenir les entrepreneurs en tant que pair.

Un nouveau modèle de VC augmenté

"Le fonctionnement de daphni est à l'image des startups qu'elle choisit d'accompagner : collaboratif, bienveillant, ouvert sur le monde extérieur et croyant fermement que l'engagement collectif sera le levier vertueux assurant un développement durable de la société", explique Pierre-Eric Leibovici.

Premier VC à avoir développé une plateforme numérique propriétaire, daphni digitalise l'activité de gestion en développant à l'attention des membres de sa communauté des outils qui permettent transparence, collaboration et efficacité, leur apportant la possibilité d'être impliqués à toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'investissement (sourcing, qualification des opportunités, accompagnement en vue de création de valeur, co-investissement) et de trouver les leviers de leur propre création de valeur.

daphni s'appuie sur un outil digital disponible sur web et app, afin d'accélérer sa croissance et de proposer à ses parties prenantes une participation intime dans l'activité quotidienne du fonds, en offrant notamment à ses investisseurs la possibilité de co-investir directement à ses côtés.

Dès sa genèse, daphni a ainsi appliqué le concept de "VC as a Platform" au sens littéral, englobant une communauté de membres à part entière, la daphnipolis. Celle-ci rassemble plus de 300 daphnipolitains : investisseurs, entrepreneurs, dirigeants, universitaires, experts et créatifs d'horizons et industries variés du monde entier qui se retrouvent autour de cette plateforme numérique propriétaire. daphni apporte en plus aux startups de son portefeuille les conseils, les outils et les expertises leur permettant de bénéficier du meilleur accompagnement pour se développer et créer de la valeur (communauté d'experts, nomination de membres indépendants dans les organes de gouvernance des sociétés du portefeuille, etc).