CVC Credit soutient l'acquisition du groupe APRIL par KKR

(Boursier.com) — CVC Credit annonce ce jour avoir conclu un contrat de dette senior pour soutenir l'acquisition par KKR du groupe APRIL, le deuxième courtier-distributeur d'assurances en France avec 1,5 milliard d'euros de primes en 2022.

April conçoit, distribue et gère des solutions d'assurance de marque pour le compte d'assureurs partenaires et bénéficie d'un large réseau de courtiers indépendants en charge de la relation clients et de la prospection. Fondé en 1988 et basé à Lyon, April emploie 2.300 personnes et a accès à un réseau d'environ 16.000 courtiers partenaires.

La branche de capital-investissement de CVC, à travers son fonds CVC Capital Partners Fund VII, a réalisé l'acquisition d'April en juin 2019 auprès du fondateur de l'entreprise et a soutenu sa transformation d'un conglomérat d'assurance à fort potentiel à un leader à forte croissance dans la distribution d'assurance.

Pour ce faire, April a opéré un recentrage de ses activités autour de la distribution d'assurances et procédé à une transformation en profondeur de son modèle économique. Après avoir généré de solides performances, CVC a annoncé la vente d'April à KKR en novembre 2022.