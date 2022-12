CVC Credit lève son troisième fonds de Direct Lending européen

(Boursier.com) — CVC réalise une levée de 6,3 Milliards d'euros, qui seront déployés sur le marché 'Direct Lending' européen, soit une augmentation significative par rapport à la levée réalisée par son fonds prédécesseur.

La croissance de la plateforme de 'Direct Lending' européen de CVC a été soutenue par les relations locales approfondies que CVC a noué avec son réseau de treize bureaux européens et par son engagement en Europe de plus de quarante ans.

Andrew Davies, Partner et co-responsable du département 'Private Credit', commente : "John et moi sommes ravis de la confiance et du soutien qui nous ont été témoignés par l'ensemble de la base d'investisseurs mondiale de CVC. Le marché européen du crédit privé connaît une profonde croissance durable, sur laquelle nous pouvons capitaliser, étant idéalement positionnés grâce au soutien du réseau de CVC."

John Empson, Partner et co-responsable du département 'Private Credit', ajoute : "CVC Credit est pleinement mobilisé pour apporter des solutions de financement attractives aux sponsors financiers européens, nombre d'entre eux ayant été impactés par le raffermissement des conditions d'emprunt bancaire. La puissance et la profondeur de la plateforme de CVC nous permettent de nous positionner comme un partenaire fiable et de long terme. Nous sommes enthousiastes face aux opportunités futures qui nous sont ouvertes."

Chloe Sanders, Head of ESG chez CVC, a déclaré : "CVC a pour conviction que la prise en compte de la responsabilité environnementale et sociale favorise la création d'entreprises plus solides et plus résilientes. Andrew et John l'ont compris, c'est pourquoi EUDL III s'inscrit parfaitement dans cette logique et que des prêts avec des coûts de financement plus faibles sont proposés aux emprunteurs qui délivrent de la valeur durable. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un excellent moyen d'encourager les entreprises à prendre part au changement de nos sociétés."

Les transactions récentes réalisées par EUDL III comprennent : l'acquisition d'IRCA par Advent International (Advent's buyout of IRCA) ; l'investissement dans OPEN Health par Astorg (Astorg's investment in OPEN Health) ; l'acquisition d'Euro Techno Com par Cinven (Cinven's acquisition of Euro Techno Com) ; l'acquisition de Version 1 par Partners Group (Partners Group's acquisition of Version 1) ; et l'acquisition de DOC Generici par TPG (TPG's partnership with DOC Generici).

Les actifs sous gestion de CVC Credit s'élèvent à plus de 35 milliards d'euros à travers ses activités de 'Performing Credit' et de 'Private Credit'. La plateforme 'Private Credit' comprend ses stratégies 'Direct Lending' européen et 'Capital Solutions' avec des actifs représentant plus de 10 milliards d'euros.