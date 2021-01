Cushman & Wakefield réalise la vente d'un actif trophée de 2.700 m(2) de bureaux et commerces à Paris

Cushman & Wakefield réalise la vente d'un actif trophée de 2.700 m(2) de bureaux et commerces à Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'équipe Capital Markets Bureaux de Cushman & Wakefield, mandatée en co-exclusivité avec Knight Frank, a conseillé la SCI propriétaire du 54 avenue Victor Hugo Paris 16ème, dans la cession de l'immeuble mixte de bureaux et commerces, développant une surface d'environ 2.700 m(2), à un fonds privé.

"Magnifique immeuble d'angle haussmannien, détenu en pleine propriété et idéalement situé à deux pas de l'Arc de Triomphe, cet immeuble bénéficie à la fois d'une excellente desserte et d'un beau linéaire de façade. L'actif, élevé en R+6 sur un niveau d'infrastructure offre des plateaux de bureaux flexibles d'environ 350 m(2) et une surface stratégique dédiée aux commerces au rez-de-chaussée" commente l'établissement.

L'immeuble est actuellement loué à plus de 96%, à des locataires de premier rang.