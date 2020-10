Cushman & Wakefield annonce l'arrivée de Barbara Koreniouguine en qualité de Présidente France

(Boursier.com) — Cushman & Wakefield, l'un des leaders mondiaux du conseil en immobilier d'entreprise, annonce l'arrivée de Barbara Koreniouguine en qualité de Présidente France.

Barbara Koreniouguine prend ses fonctions à compter du lundi 12 octobre 2020.

Avant de rejoindre Cushman & Wakefield, Barbara a occupé les responsabilités de Chief Executive Officer (CEO) d'Allianz Real Estate pour la France et le Benelux, en charge des acquisitions, des arbitrages, de la gestion d'actifs et de la gestion immobilière d'un portefeuille d'environ 7,6 milliards d'euros. Plus récemment, elle a occupé les fonctions de Directrice générale de Léon Grosse Immobilier, un promoteur de bureaux, d'hôtels et de logements.

Précédemment, elle a passé près de 7 ans chez BNP Paribas Real Estate, en tant que Directeur général délégué de BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d'Entreprise, puis Président exécutif des sociétés de promotion d'immobilier d'entreprise et résidentielle France et Europe, et Directeur général délégué du groupe, membre du directoire. Avant cela, elle a travaillé 10 ans au sein du groupe Icade, occupant plusieurs postes de direction.

Barbara est membre du Cercle des Femmes de l'Immobilier dont elle a assuré la présidence de 2012 à 2015. Elle est également membre du Club de l'Immobilier et administrateur de l'IEIF. Elle a reçu la Pierre d'Or 2012 dans la catégorie promoteurs.

Dans ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de la performance opérationnelle et financière de l'ensemble des lignes de métiers de Cushman & Wakefield en France, qui se sont renforcées par l'acquisition, en début d'année, de la société Réponse, un des leaders du marché français dans la conception et l'aménagement d'espaces tertiaires. Cette acquisition stratégique a complété les activités de Cushman & Wakefield en France, en associant des services de conception et de construction intégrés aux lignes de métiers existantes : Agence locative, Asset services, Capital markets, Conseil aux utilisateurs, Hospitality, Occupier services et Valuation & Advisory.

Barbara Koreniouguine succède à Antoine Derville, qui dirigeait Cushman & Wakefield France depuis 2013.