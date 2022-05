Ctoutvert annonce l'acquisition d'Inaxel

(Boursier.com) — Ctoutvert , éditeur toulousain spécialisé dans l'e-tourisme, poursuit son développement et réalise une opération de croissance externe d'envergure auprès de l'éditeur Inaxel pour renforcer ses parts de marché, élargir les champs fonctionnels de ses solutions et offrir à ses clients toujours plus de qualité de service.

Cette opération a été financée par la BPI, Crédit Agricole Toulouse 31 et Banque Populaire Occitane ainsi qu'une levée de fonds auprès de Banque Populaire Occitanie Multicroissance et Banque Populaire Sud Croissance.