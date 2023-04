Crystal fait l'acquisition de Coté Profinance

(Boursier.com) — Coté Profinance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes et Saint-Brieuc, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader de la consolidation du secteur en France. Créé en 2007, Coté Profinance conseille une clientèle principalement composée de chefs d'entreprises et de professions libérales en Ile et Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. Plus de 800 clients sont accompagnés pour un encours financier de 120 ME.

Coté Profinance est dirigé par ses 3 associées, Angélique Cattoir, sa fondatrice, Mélanie Renaud et Muriel Canu, qui sont nommées Directrices Associées de Laplace. La société comprend également 7 collaborateurs, tous experts du patrimoine.

Laplace se renforce ainsi dans l'Ouest de la France, qui est une des régions les plus attractives et en forte croissance, où elle dispose déjà de bureaux à Rennes, Vannes et Nantes.

"Nous sommes très heureuses de rejoindre Laplace, qui porte le projet le plus ambitieux de consolidation du secteur de la gestion de patrimoine en France. Nous avons été particulièrement séduites par un projet au service des clients privés et particulièrement respectueux de notre forte identité régionale" déclare Angélique Cattoir au nom des associées de Coté Profinance.

Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal, indique que "Coté Profinance est un cabinet en très forte croissance en Bretagne, secteur où nous nous développons déjà fortement grâce à l'interprofessionnalité. Nous sommes très heureux de les accueillir et de nous implanter dans les Côtes-d'Armor".

"Cette opération illustre une nouvelle fois l'attractivité de notre projet de consolidation pour les entrepreneurs les plus talentueux du secteur de la gestion de patrimoine" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.