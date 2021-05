Crystal entre en négociations exclusives avec les associés du projet Victoire

(Boursier.com) — Crystal annonce l'entrée en négociations exclusives avec les associés du projet Victoire en vue d'un rapprochement de l'ensemble de ces acteurs pour former le leader de la gestion de patrimoine française.

Ce projet a été initié par des professionnels parmi les plus reconnus de la gestion de patrimoine française, déjà réunis au capital de la société de gestion WiseAM, également partie prenante de ce rapprochement :

- Benoist Lombard - Witam MFO

- Jean-Luc Delsol - Groupe Financière du Capitole/Axyalis

- Pascale Antkowiak Ringwald et Jean Christophe Antkowiak - Groupe Venice

- Isabelle Cacheux - 3A Patrimoine

- Claude et Marion Aumeunier - Cofige Patrimoine

Le projet Victoire a pour objectif la création d'un nouvel acteur de la gestion de patrimoine haut de gamme. Il rassemble des entrepreneurs CGP/multi-family offices de premier plan pour attirer et associer les meilleurs talents de cette industrie.

Le projet Victoire, piloté par Benjamin Brochet (ex Groupe Edmond de Rothschild), se rapproche du groupe Crystal afin de créer le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 5 MdsE d'actifs conseillés et 60 ME de chiffre d'affaires. Le nouveau Groupe rassemblera plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au service de 20.000 familles clientes en France et dans le monde.

Ce nouvel ensemble sera accompagné par Apax Partners via ses fonds Midmarket X et APEO, le groupe OFI et 123 Investment Managers, aux côtés des fondateurs, dirigeants et principaux cadres, actionnaires significatifs du Groupe Crystal/Victoire.

Bruno Narchal, Président de Crystal, "est fier de rassembler les meilleurs professionnels de la gestion de patrimoine. La dimension humaine est primordiale dans notre métier et la réussite repose sur le savoir-faire de chacun. Nous partageons avec les dirigeants du projet Victoire des valeurs d'entreprenariat communes au service de nos clients."

Selon Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal, "ce nouveau projet ambitieux avec les associés du projet Victoire va nous permettre de renforcer nos expertises communes et de changer de dimension 4 ans après le rapprochement réussi entre Crystal et Expert & Finance."