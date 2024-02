Crystal entre en négociations exclusives avec le Groupe Primonial pour l'acquisition de Primonial Ingénierie et Développement

(Boursier.com) — Crystal , soutenu par Seven2, annonce ce jour entrer en négociations exclusives avec les actionnaires de Primonial Ingénierie & Développement (PID), acteur majeur du secteur de la gestion de patrimoine indépendante en France, opérant sous la marque Primonial. L'objectif est d'acquérir 100% du capital de Primonial Ingénierie & Développement d'ici à la fin du 2ème trimestre 2024.

Le périmètre de cette opération comprend l'ensemble des activités de Distribution BtC & BtBtC (13 MdsE d'actifs conseillés) ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), les services siège et supports dédiés.

La gouvernance de Primonial Ingénierie & Développement comme celle de DS-IS restera inchangée et sera renforcée pour les fonctions "Support" par des dirigeants expérimentés venant de la Holding du Groupe.

La gouvernance de Crystal demeure elle aussi inchangée : autour de Bruno Narchal son Président et fondateur figurent Jean-Maximilien Vancayezeele son Directeur Général, Benjamin Brochet et Benoist Lombard ses Directeurs Généraux Délégués.

Sous l'égide de Crystal, société de tête, le nouvel ensemble réunira les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il cumulera 21 MdsEUR d'encours, une collecte supérieure à 5 MdsEUR, générant 280 MEUR de chiffre d'affaires. Le groupe rassemblera plus de 900 collaborateurs, répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais également en outre-mer et à l'étranger où il accompagne, depuis sa fondation en 1992, des non-résidents.

"C'est une opération stratégique majeure pour Crystal dont je suis particulièrement fier. Nous avons accompagné depuis plus de 15 ans une consolidation du secteur en intégrant des entreprises de tout premier plan, notamment Expert & Finance en 2017, puis la réalisation de 24 opérations de CGP depuis 2021, date d'arrivée de Seven2 (ex. Apax Partners) à notre capital. Avec l'arrivée prochaine des équipes de Primonial Ingénierie & Développement, notre groupe confirme son attractivité pour construire le leader de la gestion de patrimoine" estime Bruno Narchal, Président de Crystal.

Selon Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal : "Avec cette opération, Crystal dépasse 21 MdsEUR d'encours, 5 MdsE de collecte et 280 ME de C.A. Cette taille permet au groupe d'accélérer une nouvelle fois son développement au service de ses clients, tant particuliers, entreprises que professionnels de la gestion de patrimoine et du monde du chiffre. Ainsi, le groupe pourra poursuivre sa croissance ambitieuse et continuer d'attirer et de fidéliser les talents de la profession" .

"Cette opération emblématique concrétise notre stratégie de développement reposant à la fois sur une forte croissance organique et une politique très volontaire d'acquisitions. Cette 24e opération en 3 ans est hautement symbolique dans un secteur en mutation rapide, où Crystal a toujours affirmé sa position de consolidateur de référence" souligne Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.

Stéphane Vidal, Président du Groupe Primonial, a déclaré : "Avec ce projet, nous faisons le choix de rapprocher notre activité de Conseil et Distribution de solutions de placement d'un groupe entrepreneurial de belle renommée, en forte croissance. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru par l'ensemble des équipes tout au long de ces années pour bâtir, avec un esprit innovant et résolument orienté client, une organisation solide capable de faire face aux grands enjeux du secteur. J'ai la conviction forte que la réunion de ces deux entreprises déjà très performantes dans notre écosystème donnera lieu à de fortes complémentarités et synergies, au service de nos clients et partenaires".

"Les équipes partagent une vision commune de nos métiers et ont la même ambition : créer le leader français de la gestion de patrimoine, de la gestion privée indépendante et du service aux professionnels du secteur, dans un fonctionnement multi canal très original et puissant" conclut Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement.

La signature des accords définitifs par le Groupe Primonial est soumise à l'information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées. Ce projet d'acquisition est par ailleurs soumis à l'obtention de l'approbation de l'Autorité de la concurrence et devrait être réalisé, le cas échéant, d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.