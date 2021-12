Crystal élargit son offre à la gestion de patrimoine des sportifs professionnels

(Boursier.com) — Crystal , acteur majeur français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine, élargit son offre en créant Crystal Sport, dédié aux sportifs professionnels, suite à l'acquisition de Global Sport & Global Consulting, des sociétés monégasques.

Avec 53 millions d'euros actifs conseillés, la nouvelle structure du groupe accompagne actuellement plus de 450 sportifs professionnels de haut niveau français et étrangers, en particulier des footballeurs. Crystal Sport leur propose un accompagnement patrimonial et fiscal tout au long de leur carrière, mais aussi avant et après cette période, à leur arrivée en France ou lors de mutations.

Bruno Narchal, Président de Crystal, explique que : "Chez Crystal, nous avons toujours ciblé des clientèles de niche, comme les non-résidents avec Crystal Finance, ou dont l'accès est spécifique, à l'image la clientèle de dirigeants d'entreprise avec Expert & Finance. Dans ce cadre, nous avions depuis quelques temps la volonté de nous intéresser à cette clientèle de sportifs professionnels. Nous sommes donc très heureux d'accueillir au sein du groupe cette équipe monégasque, spécialisée dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Avec Crystal Sport, nous avons des projets ambitieux...."

Lionel Sarrut, Associé de Crystal Sport se réjouit "de rejoindre Crystal et ses équipes qui disposent d'un vrai savoir-faire sur la clientèle à mobilité internationale et d'une expertise reconnue en conseil en gestion de patrimoine et en sélection d'investissements. Cela vous nous permettre d'apporter un accompagnement patrimonial haut de gamme à nos clients, leur consacrer encore plus de temps et leur délivrer du conseil sur mesure et en interprofessionnalité...."