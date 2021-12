(Boursier.com) — Crystal annonce l'acquisition de CP Conseils Finance qui rejoint Laplace, son entite? de?die?e a? la gestion prive?e.

Le conseiller en gestion de patrimoine CP Conseils Finance, fonde? et dirige? par Patrick Calmet, s'appre?te ainsi a? engager une nouvelle phase de son de?veloppement aux co?te?s du groupe Crystal et de son po?le Laplace.

Patrick Calmet sera nomme? Directeur Associe? de Laplace et sera e?galement associe? dans Crystal Holding. Ce rapprochement confirme la dynamique engage?e par Crystal et par son po?le Laplace pour construire le Partnership de re?fe?rence, pour les professionnels les plus expe?rimente?s de la gestion de patrimoine.

"Je suis tre?s fier de rejoindre Laplace et de participer a? ce projet particulie?rement dynamique" de?clare Patrick Calmet de CP Conseils Finance.

Benoist Lombard, Directeur Ge?ne?ral De?le?gue? de Crystal Holding et Pre?sident de Laplace indique que "Patrick Calmet est un CGP a? la pratique reconnue, qu'il ait choisi de s'adosser a? Laplace nous ravit".

"L'acquisition de CP Conseils Finance de?montre une nouvelle fois notre force d'attraction, dans un marche? des CGP en pleine e?volution" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Ge?ne?ral De?le?gue? de Crystal Holding.