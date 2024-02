Crystal : Acquisition de Rdfi Conseil

(Boursier.com) — Rdfi Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader du secteur en France.

Créé en 2009, Rdfi Conseil accompagne une clientèle resserrée d'environ 200 chefs d'entreprises et grandes familles essentiellement Rhône-Alpines, pour plus de 120 ME confiés. Le cabinet développe une approche de type gestion privée et porte une attention particulière à intégrer les valeurs et engagements ESG à chaque étape du conseil patrimonial.

Rdfi Conseil est dirigé par ses 2 associés, Christelle Ortiz et Guillaume Verrière. Christelle Ortiz rejoint Laplace avec son équipe de 5 collaborateurs dont 2 experts patrimoniaux. Elle est nommée Directrice Associée de Laplace et confirme son engagement dans cette nouvelle étape de sa vie professionnelle en réinvestissant au capital de Crystal. Guillaume Verrière quitte la société à l'occasion de l'opération pour réfléchir à une reconversion professionnelle depuis la Bretagne où il a récemment élu domicile.

Laplace se renforce ainsi en région Rhône-Alpes, une de ses régions historiques dans laquelle le groupe opère significativement depuis plus de 35 ans.

"Le projet ambitieux de Crystal et de sa filiale Laplace m'a convaincue. Il porte un développement fort, une montée en gamme et beaucoup d'expertises. Il met le client au centre de ses préoccupations et est doté des mêmes valeurs que celles qui m'ont animées depuis la création de Rdfi Conseil" déclare Christelle Ortiz.

A lire aussi...

"Nous sommes fiers d'accueillir Christelle Ortiz parmi les associés de Crystal, qui s'enrichit d'une nouvelle personnalité à l'expertise reconnue et animée par une vision très qualitative du métier de CGP. Ce rapprochement nous permet de renforcer notre empreinte dans la région lyonnaise hautement stratégique pour le groupe" ajoutent Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, Président et Directeur Général de Crystal.

Jean-Luc Delsol, Directeur Général Délégué de Laplace, indique que "Rdfi Conseil est un cabinet très dynamique avec un positionnement haut de gamme et une relation de proximité avec ses clients. Nous sommes très heureux d'intégrer ces savoir-faire reconnus et de renforcer nos équipes à Lyon, qui demeure le coeur historique de notre Groupe."

"Cette nouvelle opération illustre l'attractivité de Crystal dans la consolidation du secteur des CGP : un projet fédérateur et respectueux des clients et des équipes. Il est également adapté aux entrepreneurs qui souhaitent trouver un projet d'association très dynamique" conclut Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.