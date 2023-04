Crystal : Acquisition de Delta Finance

(Boursier.com) — Delta Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montargis et Paris, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader de la consolidation du secteur en France.

Créé en 1991, Delta Finance est un cabinet de gestion de patrimoine accompagnant 400 familles pour 210 ME d'actifs confiés. Il opère depuis Montargis et Paris, avec un rayonnement dans l'ensemble de l'Ile de France et dans le Loiret.

Le cabinet accompagne plus spécifiquement deux segments de clients :

-Une clientèle de chefs d'entreprises et de professions libérales, actifs ou retraités, avec une approche globale de type gestion privée, voire family office pour ses plus gros clients ;

-Une clientèle de personnes vulnérables et de majeurs protégés.

Delta Finance est dirigé par Philippe Gaucher, son fondateur et deux associés, Didier Mareil et Vassili Levaray. Ils rejoignent Laplace, qui se renforce ainsi en Ile de France et après Bourges et Tours complète son implantation territoriale dans le Centre-Val-de-Loire.

"Nous avons choisi de rejoindre Laplace pour la qualité de son projet : fédérer les meilleurs entrepreneurs du secteur et poursuivre la montée en gamme du métier de CGP" déclare Philippe Gaucher, Président et Fondateur de Delta Finance.

Pour Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal, "Philippe Gaucher et son équipe ont une vision très qualitative du métier de CGP, rendant évident notre rapprochement et nous permettant de renforcer notre maillage territorial dans une région où nous sommes déjà présents".

"Réalisée de gré à gré, cette opération est la 23e en moins de deux ans. Cette dynamique résulte de la forte attractivité de notre partnership permettant aux meilleurs CGP de rejoindre un projet leader, fédérateur et respectueux des clients privés" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.