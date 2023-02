Cryptomonnaies : du mouvement !

(Boursier.com) — Bruno Delpeut, fondateur de Stelaris et les dirigeants de Feel Mining, acteur de l'écosystème des cryptoactifs en France, se sont associés pour lancer une offre exclusive et unique d'investissement utilisant le sous-jacent cryptomonnaie, sur le marché de la gestion privée à destination des conseils en gestion de patrimoine, des Family Office et des banques privées. L'objectif de Stelaris est de devenir l'acteur de référence sur le marché de la cryptofinances, dédié aux professionnels du patrimoine. En 2021, le marché des cryptos a dépassé la barre des 2.000 milliards d'euros de capitalisation au niveau mondial et 300 millions de personnes détenaient des cryptomonnaies en septembre 2022. Début 2022, un Français sur douze a investi sur une cryptomonnaie et 30% déclarent avoir l'intention d'investir sur ce marché.

Dans ce marché en pleine évolution, Stelaris a la volonté d'accompagner les professionnels du patrimoine qui souhaitent proposer à leurs clients d'investir dans les cryptomonnaies dans un souci de diversification, avec des solutions différenciantes et innovantes. A ce jour, très peu de conseillers proposent cette nouvelle classe d'actifs par manque de connaissances...