CRUX AM signe un accord de distribution européen pour son fonds Asie

(Boursier.com) — CRUX Asset Management, la boutique de gestion d'actifs basée à Londres avec des capacités d'investissement en Asie, en Europe et au Royaume-Uni, a signé un accord de distribution avec Blue Associates, spécialiste du marketing de fonds opérant en France et à Monaco. Le partenariat visera à élargir la base d'investisseurs de CRUX à travers l'Europe après le lancement de son fonds Asia ex-Japan en octobre de cette année.

Basés à Paris, les associés de Blue Associates ont chacun 25 ans d'expérience de travail en partenariat avec des gestionnaires d'actifs pour promouvoir des fonds et des mandats auprès d'investisseurs professionnels, et en soutien à la structuration de fonds. La société distribuera le CRUX Asia ex-Japan Fund, la stratégie d'actions à long terme gérée activement qui vise à générer de l'alpha en identifiant des actions de croissance dans des régions à croissance rapide.

Le Fonds est géré par Ewan Markson-Brown. Avant de rejoindre CRUX en septembre 2021, le gestionnaire noté AAA a régulièrement surperformé l'indice MSCI Asia ex-Japon en gérant le Baillie Gifford Pacific Fund, qui s'est classé dans le premier décile pour sa performance à un, trois et cinq ans dans son secteur**. Depuis 2014, Ewan était également gérant principal du Pacific Horizon Investment Trust PLC, qui, sur cinq ans, a obtenu un rendement de 374% pour les investisseurs.

"Ce partenariat reflète notre engagement dans la durée d'étendre notre distribution internationale à de nouveaux investisseurs potentiels", a déclaré Karen Zachary, PDG de CRUX Asset Management. "Le lancement de notre stratégie d'actions asiatiques est une étape passionnante pour CRUX. Avec un solide réseau de distribution, et l'expertise et les antécédents de notre équipe, nous avons mis en place l'infrastructure et la capacité nécessaires pour générer des performances en matière d'investissement grâce à une gestion active."

"Nous sommes ravis de reprendre notre relation avec CRUX", a déclaré Christian de Bausset, Associé chez Blue Associates. "L'expansion de CRUX dans les actions asiatiques avec l'excellent bilan à long terme d'Ewan a toute sa place chez nous, aux côtés de nos autres partenaires. La réputation d'Ewan au Royaume-Uni est exceptionnelle, et nous serons heureux de contribuer à renforcer sa portée et sa reconnaissance sur le continent".