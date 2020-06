Crise sanitaire : pourquoi les entreprises ESG se distinguent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ESG signifie 'Environnemental, Social et Gouvernance'. Les investisseurs appliquent de plus en plus ces facteurs non financiers dans le cadre de leur processus d'analyse pour identifier les opportunités de croissance. En effet, ces facteurs extra-financiers se retrouvent plus que jamais au coeur des stratégies de nombreuses entreprises.

Celles qui intègrent des facteurs ESG sont d'ailleurs nettement plus agiles et plus souples en raison de leur approche holistique de la création de valeur.

Ainsi, les chocs négatifs inattendus peuvent être mieux absorbés compte tenu du caractère flexible et avant-gardiste de cette approche déjà intégrée. Au cours du récent repli du marché des actions, les sociétés ESG solides ont ainsi surperformé leurs pairs. De plus, même en prenant en compte le biais sectoriels, ces dernières surperforment dans la plupart des secteurs...

Comme l'explique la société de gestion La Française, la force des facteurs sociaux et de gouvernance a conduit à une meilleure résilience des entreprises face à la crise, lesquelles ont repris leurs activités plus rapidement que les autres. La forte gestion du capital humain a en effet permis une meilleure protection des employés et un processus de réorganisation efficace, ce qui a amorti les perturbations.

Il pourrait être utopique de croire que le "monde d'après" la crise sera plus écologique que le "monde d'avant". Pourtant, si une proportion importante des mesures de relance gouvernementales sont orientées vers des infrastructures durables et une mobilité électronique, cette hypothèse est plausible...