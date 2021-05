Credit Suisse aligne les Supertrends sur les objectifs de développement durable des Nations Unies

Credit Suisse aligne les Supertrends sur les objectifs de développement durable des Nations Unies









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Credit Suisse a actualisé ses tendances d'investissement à long terme au prisme des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Ce nouveau cadre aidera les investisseurs à hiérarchiser leurs placements en fonction de leur objectif, qu'il s'agisse par exemple de lutter contre le changement climatique (ODD 13), de réduire les inégalités (ODD 10), de promouvoir la croissance économique et un travail décent pour tous (ODD 8) ou de favoriser la santé et le bien-être (ODD 3).

Il y a quatre ans, Credit Suisse a lancé ses Supertrends afin de permettre aux investisseurs de cibler les tendances sociétales pluriannuelles appelées à générer des opportunités d'affaires à croissance rapide. Chacun des thèmes d'investissement définis dans ce cadre identifie des opportunités qui devraient surperformer en raison de ces évolutions. La pandémie de COVID-19 a été source de bouleversements : accélération du progrès dans certains domaines comme la technologie, retour en arrière sur d'autres aspects tels que la pauvreté, la santé, la qualité de l'éducation et l'égalité entre les sexes. Elle a également renforcé l'importance des 17 ODD comme fil conducteur tant pour l'activité et le développement économiques que pour la coopération entre les gouvernements et les relations internationales.

"Les gouvernements, les entreprises et les citoyens s'attèlent désormais à "rebâtir en mieux" le monde post-COVID. Même lorsque la pandémie prendra fin avec le déploiement de la vaccination, cet objectif devrait perdurer afin de relever les prochains défis sur lesquels repose notre avenir commun. Les investisseurs peuvent jouer un rôle déterminant en engageant leur capital dans des solutions de placement qui contribuent à cet effort - en d'autres termes, en investissant de manière consciente. Partie intégrante de la Credit Suisse House View, le cadre de nos investissements thématiques à long terme - nos Supertrends - offre aux investisseurs une solution adaptée dans ce sens", explique Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer du Credit Suisse.