Crédit Mutuel récompensé du label 'Meilleur Conseil Épargne 2022' par 'Challenges'

(Boursier.com) — À l'occasion de la première édition des "Labels du Meilleur Conseil Epargne" publiée et réalisée par le magazine Challenges, Retraite.com et l'agence Speak33, Crédit Mutuel s'est vu décerner ce label qui vient confirmer la qualité de ses produits et conseils en épargne et la performance de sa relation client.

Troisième réseau bancaire en France avec 8,6 millions de clients, Crédit Mutuel fait partie des 16 établissements labellisés "Meilleur conseil épargne" grâce à la qualité de l'expérience client, la force de la relation de confiance établie avec ses clients et sociétaires et la qualité de son offre de placements d'épargne...