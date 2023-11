Crédit Mutuel AM intègre le conseil d'administration de la Coopérative Les 3 Colonnes

(Boursier.com) — La coopérative Les 3 Colonnes, entreprise solidaire d'utilité sociale, acteur majeur du financement solidaire des maisons de retraite à domicile via le Viager Solidaire, annonce l'entrée du Crédit Mutuel Asset Management au capital de la Coopérative, aux côtés de la Banque des Territoires - Groupe Caisses des dépôts et Consignations, et au Conseil d'Administration après soumission à l'Assemblée Générale le 7 décembre 2023.

Cette collaboration stratégique renforce l'engagement du Crédit Mutuel Asset Management envers l'innovation sociale et le bien-être des personnes âgées.

Le FCP CM-AM Engagement Solidaire géré par Crédit Mutuel Asset Management a souscrit pour un montant de 100.000 euros de Parts Sociales, marquant ainsi son implication significative dans le modèle économique solidaire de la SCIC Les 3 Colonnes.

Une Coopération axée sur l'innovation sociale

Fidèle à sa mission d'utilité économique et générale, Les 3 Colonnes a su susciter l'intérêt du Crédit Mutuel Asset Management, engagé dans la Finance Solidaire, pour consolider ses activités. Cette levée de fonds, permettra à la coopérative d'accroître sa capacité d'intervention dans le domaine du Viager Solidaire, répondant ainsi à une demande croissante en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.

La SCIC Les 3 Colonnes et Crédit Mutuel Asset Management partagent des valeurs communes d'entraide, de solidarité, et de responsabilité sociétale.

Ce partenariat s'inscrit dans une démarche de coconstruction, où chaque acteur contribue à façonner un avenir où le bien vieillir à domicile est accessible à tous.

Crédit Mutuel Asset Management, partenaire engagé pour le bien vieillir à domicile

En souscrivant 100.000 euros de parts sociales, Crédit Mutuel Asset Management démontre son engagement concret en faveur de l'innovation sociale et du soutien aux initiatives favorisant le maintien à domicile des personnes âgées. Cette contribution financière renforce la capacité opérationnelle de la SCIC Les 3 Colonnes, lui permettant d'étendre son champ d'action et d'intensifier son impact social...

Clôture du tour de table : levée de fonds de 13 millions d'euros, dont 1 million grâce au Crédit Mutuel Asset Management

La SCIC Les 3 Colonnes annonce également la clôture de son dernier tour de table qui se tiendra en décembre. Cette étape stratégique, organisée tous les deux ans, a permis de lever avec succès les 13 millions d'euros nécessaires pour renforcer les actions de la Coopérative en faveur du bien vieillir à domicile. Parmi les contributeurs, Crédit Mutuel Asset Management a confirmé son engagement en versant 1 million d'euros, démontrant ainsi son soutien continu aux initiatives sociales de la coopérative.

Cette conclusion marque une étape importante pour mobiliser des fonds essentiels et accélérer notre mission sociale. La contribution du Crédit Mutuel Asset Management, aux côtés d'autres partenaires tels que la Banque des Territoires, France Active, Fédéral Finance Gestion, et l'IDESS, jouera un rôle clé dans la concrétisation de nos projets ambitieux visant le bien-être des personnes âgées.