(Boursier.com) — Grand partenaire du monde agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'associe à EDF ENR pour convertir les toits des exploitations agricoles au photovoltaïque.

À l'occasion du 59e Salon International de l'Agriculture, la deuxième banque de l'Agriculture et l'expert de l'énergie solaire associent leurs compétences techniques et financières pour proposer une offre de production d'électricité photovoltaïque adaptée aux agriculteurs et viticulteurs.

Proposée exclusivement sur la plateforme de services de la banque mutualiste, le Kiosque à Services, l'offre sera lancée le 13 mars 2023.

Nouvelle offre

La nouvelle offre est destinée aux clients agriculteurs et viticulteurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ainsi qu'aux coopératives agricoles... Elle permet aux exploitants de couvrir une part significative de leurs consommations électriques et de réinjecter le surplus d'électricité sur le réseau - avec un revenu complémentaire à la clé. Contribuant également à atteindre la neutralité carbone, elle s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique.

Les prospects et clients bénéficient des expertises du Crédit Mutuel en matière de financement ainsi que des solutions d'installation, de supervision et de maintenance de solutions photovoltaïques d'EDF ENR.

Avec cette nouvelle offre, Crédit Mutuel Alliance Fédérale complète sa gamme étendue de services au monde agricole et viticole. Avec plus de 1.000 conseillers spécialisés, la banque mutualiste est présente à chaque étape de la vie d'une exploitation, d'une entreprise ou d'une coopérative agricole pour accompagner les agriculteurs, producteurs et viticulteurs dans leurs projets. Le Crédit Mutuel est mobilisé pour la préservation de l'Agriculture Française.