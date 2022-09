Crédit Mutuel Alliance Fédérale renforce ses ambitions pour son pôle d'Asset Management

(Boursier.com) — Dans le cadre de la préparation de son prochain Plan Stratégique, Crédit Mutuel Alliance Fédérale lance une réflexion en vue de créer un pôle puissant d'Asset Management. Il s'agirait de regrouper toutes les structures de gestion pour compte de tiers au sein d'un modèle multi boutiques et à construire une organisation orientée clients. Elle s'appuierait sur les points de force de chaque structure et mutualiserait les fonctions supports autour d'une ossature et d'une holding commune.

La commercialisation serait portée par deux structures distinctes qui abriteraient les forces de vente et d'animation de l'ensemble des produits des sociétés de gestion du Groupe

:

Crédit Mutuel Investment Managers serait spécialisé sur la clientèle interne des réseaux du groupe ainsi que la clientèle Entreprises et Epargne Salariale/Retraite, tandis que La Française Finance Services serait, elle, tournée vers la clientèle externe en France, notamment institutionnelle, et à l'international.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a pour intention de continuer à s'appuyer sur la notoriété de la marque "La Française" qui, dans ce cadre, évoluerait pour intégrer davantage son

appartenance au groupe Crédit Mutuel.

Coté pôle de gestion, l'ambition est d'aller dans le sens d'une plus grande spécialisation des différentes maisons de gestion du groupe en bénéficiant de leurs expertises fortes et complémentaires. Une démarche orientée "développement" permettrait au Groupe de maximiser le "cross-selling", de renforcer sa visibilité et les moyens alloués à chaque spécialité.

Cette spécialisation intégrerait une stratégie d'investissement responsable et durable commune à l'ensemble des sociétés de gestion : stratégie définie comme l'axe majeur d'investissement et de développement du groupe, en parfaite cohérence avec les valeurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier groupe bancaire ayant opté pour le statut d'entreprise à mission.

L'idée est de constituer ainsi un acteur significatif dans le paysage français de l'Asset Management, 6e intervenant français avec 160 MdsE sous gestion, présent partout en Europe, actif en Asie et proposant une large gamme d'expertises complémentaires incluant les actifs cotés, les actifs réels et la gestion alternative.