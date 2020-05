Crédit Mutuel Alliance Fédérale porte à 80% le niveau de sa participation au capital de Cofidis Participations

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 20 mai dernier, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) a acquis une participation additionnelle de 9,36% du capital de Cofidis Participations. En portant à 80% son niveau de participation dans le capital de Cofidis Participations, Crédit Mutuel Alliance Fédérale réaffirme sa volonté de poursuivre le développement de Cofidis sur ses métiers du crédit à la consommation en France et en Europe.

Cette participation additionnelle de 9,36% dans le capital de Cofidis Participations s'inscrit dans le cadre du pacte d'actionnaires existant entre la BFCM et Argosyn / Martinter. En 2009, la BFCM était devenue l'actionnaire de référence (34% du capital) avec la majorité des droits de vote (51%) de Cofidis Participations, puis avait acquis en trois tranches, entre 2011 et 2017, des parts supplémentaires du capital, portant sa participation à 70,63%.

Spécialiste des services financiers à distance (prêt personnel, crédit renouvelable, solutions de paiement, rachat de créances, banque en ligne...), Cofidis Participations est un acteur majeur, en particulier, du crédit à la consommation en France et en Europe.

Fin 2019, Cofidis Participations affichait un niveau d'encours bruts de crédits de près de 15 milliards d'euros (+10% sur un an) et une production annuelle de 7,5 milliards d'euros de financements (+11%).

Avec ses 5.370 collaborateurs, Cofidis Participations est présent dans 9 pays européens : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Il déploie son activité à travers trois marques commerciales : Cofidis, Créatis et Monabanq. L'excellence de la relation client de ses trois marques est régulièrement primée dans les pays où il est implanté. Cofidis, en France, a été élu en 2019 "Service Client de l'Année" pour la septième année consécutive.

A l'issue du conseil de surveillance qui s'est tenu le 26 mai 2020, François Migraine, qui a créé en 1982 Cofidis et dont il a été le président-directeur général, a souhaité présenter sa démission du conseil, dont il était le vice-président. La vice-présidence du conseil est désormais assurée par Annie Gain, directrice financière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et ancienne présidente du directoire de Cofidis Participations.

Daniel Baal, président du conseil de surveillance de Cofidis Participations et directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a tenu à rendre hommage au partant en rappelant "l'esprit entrepreneurial unique dont François Migraine a fait preuve en créant Cofidis, puis en le développant. En quarante ans, Cofidis est devenu l'un des leaders européens du crédit à la consommation, présent sur de nombreux segments de marchés, pratiquant de longue date le crédit responsable. L'engagement de François Migraine dans la création en 1996 de l'équipe cycliste professionnelle Cofidis a contribué de manière significative au développement de la notoriété de la marque. Cet engagement se poursuit."