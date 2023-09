Crédit Mutuel Alliance Fédérale officialise son engagement pour une finance sans tabac

(Boursier.com) — Crédit Mutuel Alliance Fédérale rejoint le Tobacco-Free Finance Pledge. Avec l'officialisation de cet engagement, le groupe renforce sa politique de responsabilité sociale et mutualiste pour un monde plus durable et plus solidaire.

Le tabagisme est l'une des premières causes de mortalité évitable. L'industrie du tabac nécessite l'exploitation intensive de ressources naturelles pour la fabrication de ses produits et génère des déchets polluants, notamment pour les milieux aquatiques.

Devant les nombreux effets néfastes de l'industrie du tabac tant pour l'environnement que pour la santé humaine, Crédit Mutuel Alliance Fédérale rejoint le pacte mondial pour une finance sans tabac en adhérant au Tobacco-Free Finance Pledge.

Soutenue par le Programme des Nations unies pour l'environnement, cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la convention-cadre sur le contrôle du tabac de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2003.

Concrètement, le groupe mutualiste et ses filiales entérinent leur désengagement de l'industrie du tabac pour leurs activités de financement et d'investissement (y compris via sa filiale assurance).

Cette politique vise toutes les entreprises productrices et / ou fabricantes de produits à base de tabac et de ses dérivés.

La décision rendue publique ce jour complète les nombreux engagements de responsabilité sociale et mutualiste qui ont été pris au cours des quatre dernières années. Ils placent Crédit Mutuel Alliance Fédérale comme l'un des groupes bancaires les plus engagés en faveur d'un monde plus durable et plus solidaire.