Crédit Mutuel Alliance Fédérale lance Crédit Mutuel Investment Managers









(Boursier.com) — Inscrite dans les objectifs du plan stratégique 2019-2023, la création de Crédit Mutuel Investment Managers vise à développer l'activité de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale*, auprès des investisseurs institutionnels, entreprises et particuliers en France et en Europe.

La décision de mutualiser au sein de Crédit Mutuel Investment Managers les forces de vente et d'appui à la commercialisation s'inscrit dans la stratégie globale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : promouvoir, au travers d'un modèle "multi-entité", les solutions d'investissement de ses structures de gestion.

Cette organisation permet aux investisseurs d'accéder à une grande diversité de classes d'actifs gérées par des professionnels, disposant d'expertises reconnues. L'approche d'investissement prudente, qui a fait ses preuves sur le long terme, s'appuie sur une grande stabilité des équipes de gestion, une primauté accordée aux intérêts des clients, un partage de convictions pour les gestions alternatives et la solidité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Les entités partenaires du centre d'expertise sont : Crédit Mutuel Asset Management, BLI - Banque de Luxembourg Investments, CIC pour les émissions de produits structurés conduites par CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.

Philippe Vidal, président du conseil d'administration de Crédit Mutuel Investment Managers et directeur général adjoint du CIC a déclaré : "Fort d'une vocation internationale, Crédit Mutuel Investment Managers compte des équipes dans six pays européens et dispose de plus de 30 commerciaux en mesure de proposer les produits des entités partenaires dans plus de 10 pays."