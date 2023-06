(Boursier.com) — Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Euro-Information nouent un

partenariat avec IBM pour façonner le futur quantique de la banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale, première entreprise française à rejoindre l'IBM Quantum Network, sa filiale technologique Euro-Information et IBM ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient poursuivre leurs investissements dans l'informatique quantique.

Au terme d'une phase initiale couronnée de succès, des cas d'usage spécifiques dans de nombreux domaines revêtant un intérêt pour les services financiers ont été identifiés, notamment la recherche en matière d'expérience client, la gestion de la fraude et la gestion des risques. Ces cas d'usage vont être exploités lors de la prochaine phase de la collaboration, à savoir la "mise à l'échelle", une phase qui vise également à explorer les possibilités d'amélioration de l'expérience des clients et des collaborateurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale au moyen de l'informatique quantique.

"Parce que la banque et l'assurance sont des secteurs technologiques, il est essentiel d'innover en permanence afin de maîtriser les technologies du futur et veiller à ce qu'elles garantissent notre souveraineté, ont déclaré Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Frantz Rublé, président d'Euro-Information. Notre partenariat historique avec IBM s'inscrit dans cette dynamique. Dès 2016, nous avons été parmi les premiers établissements financiers à appliquer l'intelligence artificielle et à l'intégrer dans nos systèmes. Notre ambition en matière d'informatique quantique est la même : explorer puis intégrer, afin de transformer davantage encore les métiers de la banque et de l'assurance, le tout avec l'objectif sous-jacent de sécuriser les informations de nos clients."

"Le Crédit Mutuel réalise des progrès rapides dans l'application de la technologie quantique à l'amélioration des services financiers, a déclaré Sebastian Krause, Senior Vice President et Chief Revenue Officer, IBM. Nous sommes ravis de collaborer avec la banque pour la phase de "mise à l'échelle", qui consistera à étendre ses activités dans le but de développer des applications concrètes susceptibles d'améliorer l'expérience de ses clients et de transformer la manière dont le secteur gère les risques et les fraudes."

Dans le cadre de cette nouvelle phase de collaboration, Euro Information, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et IBM vont maintenant s'attacher à créer des prototypes à partir des cas d'usage pour la gestion de la fraude, la gestion du risque et l'expérience client. Pour ce faire, Euro-Information aura accès aux dernières technologies quantiques d'IBM, y compris les systèmes équipés des processeurs IBM Osprey (433 qubits) et IBM Eagle (127 qubits), ainsi qu'à des fonctions IBM Qiskit Runtime Primitives, des techniques d'atténuation des erreurs et des premières fonctionnalités de "tricotage" de circuits.