Crédit Mutuel Alliance Fédérale distribuera dès 2022 le 'Prêt Avance Rénovation' à ses sociétaires et clients

(Boursier.com) — Adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le Prêt Avance Rénovationa pour objectif prioritaire de transformer les 4,8 millions de logements identifiés comme "passoires thermiques".

Le Prêt Avance Rénovation permettra d'accompagner les propriétaires de logements à investir dans la rénovation énergétique de leur bien classé "F" ou "G" et d'accélérer les travaux de modernisation et d'isolation.

En complément des aides publiques déjà existantes, le Prêt Avance Rénovation financera le reste à charge des travaux de rénovation par crédit remboursable au moment de la cession du bien ou lors d'une succession. Les intérêts seront remboursés au fil de l'eau ou in fine.

Pour les sociétaires et clients, ce nouveau type de prêt permet de réduire immédiatement la facture énergétique et de gagner en confort, sans pour autant trop peser sur leur budget à court et moyen terme. Cette solution permet à tous, notamment aux ménages les plus modestes ou aux retraités, de rénover leur logement alors même que les solutions classiques de financement ne le permettent pas.

Au-delà, ce dispositif contribue à réduire les émissions carbones et à lutter contre le réchauffement climatique, conformément aux Accords de Paris sur le Climat. L'amélioration énergétique des biens concernés constitue un axe majeur de la politique de transition énergétique du gouvernement.