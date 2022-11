Crédit Mutuel Alliance Fédérale débute une phase d'exploration de l'informatique quantique avec IBM

(Boursier.com) — Crédit Mutuel Alliance Fédérale, membre de l'IBM Quantum Network, et IBM ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient entamé la phase d'exploration d'un engagement comprenant l'étude de l'applicabilité de l'informatique quantique aux cas d'usage de la banque et de l'assurance ainsi que l'élaboration d'un prototype.

ette phase comprend également le développement de

compétences au sein du Crédit Mutuel.

Cet engagement marque la première collaboration d'une entreprise en France au sein de l'IBM Quantum Network et permettra tout d'abord de former les employés du Crédit Mutuel afin qu'ils développent une expertise dans le domaine de l'informatique quantique grâce à la suite logicielle de développement open source Qiskit. Ils seront également formés à l'application d'algorithmes quantiques afin de développer l'expertise quantique au sein des équipes du Crédit Mutuel et de jeter les bases d'une organisation prête à tirer pleinement parti de la technologie quantique.

Les employés du Crédit Mutuel auront accès, par le biais de l'IBM Quantum Premium Plan, à la meilleure technologie quantique d'IBM et au service Qiskit Runtime, ainsi qu'à l'expertise d'IBM à la fois sectorielle et dans le domaine quantique, afin d'aider à faire progresser les applications potentielles de cas d'usage quantiques dans le domaine des services financiers.

"Nous avons fait un pari gagnant avec l'intelligence artificielle il y a six ans, et nous sommes aujourd'hui convaincus que, alors que la technologie est émergente, c'est le moment de commencer notre aventure quantique avec IBM, afin que nos clients et nos collaborateurs soient les premiers en France à bénéficier du quantique. Nous sommes persuadés qu'il va grandement améliorer la qualité de service à nos clients et sociétaires", ont déclaré Nicolas Théry, Président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Frantz Rublé, Président d'Euro Information.