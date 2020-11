Crédit Foncier Immobilier devient BPCE Solutions immobilières

(Boursier.com) — Après avoir rejoint le pôle Solutions et Expertises financières du Groupe BPCE, Crédit Foncier Immobilier prend aujourd'hui le nom de BPCE Solutions immobilières. Cette nouvelle identité traduit son ancrage dans le Groupe en tant que filiale à 100 % et réaffirme son rôle dans l'expertise, le conseil et la commercialisation de biens immobiliers.

Avec 23 implantations régionales, BPCE Solutions immobilières est présent dans toute la France, en grande proximité avec ses clients et avec une parfaite connaissance des marchés résidentiels et tertiaires.

Son organisation s'articule autour de trois pôles de compétences :

un pôle Expertise &?Conseil qui offre une gamme de solutions personnalisées dans le domaine de l'expertise de tous types d'actifs immobiliers et réalise des études de repositionnement d'actifs et de reconversion de sites. Le pôle Expertise et Conseil s'est restructuré et poursuit son développement pour devenir le leader de l'expertise immobilière en France ;

un pôle Résidentiel qui propose aux clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne un vaste choix d'investissements élaborés avec les opérateurs immobiliers et les propriétaires institutionnels ;

un pôle Investissement & Transactions?spécialisé dans la vente et l'acquisition d'immeubles tertiaires et résidentiels et la location de bureaux.

Pour Mathieu Lepeltier, directeur général de BPCE Solutions immobilières : "En prenant le nom de BPCE Solutions immobilières, nous renforçons notre ancrage au sein du Groupe BPCE et réaffirmons notre place de spécialiste et d'expert immobilier au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de tous nos clients. Cette nouvelle identité marque une étape importante pour notre entreprise. Notre ambition est de développer activement nos métiers en répondant aux besoins croissants et à l'intérêt confirmé des particuliers et des investisseurs institutionnels pour l'immobilier".