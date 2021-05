Crédit Agricole Immobilier signe un partenariat avec Neoxia Group

(Boursier.com) — Crédit Agricole Immobilier, expert multimétier du groupe Crédit Agricole, et NEOXIA Group, promoteur immobilier implanté en région Auvergne Rhône-Alpes, ont décidé d'engager un partenariat stratégique portant sur une prise de participation majoritaire, par Crédit Agricole Immobilier, dans NEOXIA Participations, filiale NEOXIA Group. Cette transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, doit permettre à Crédit Agricole Immobilier de développer ses activités de promotion résidentielle dans la région Nord-Isère.

Avec un centre géographique se situant à moins de 40 km de Lyon, le territoire périurbain de Nord-Isère bénéficie d'une localisation stratégique dans le réseau des villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Facilement accessible grâce à un réseau d'infrastructures aéroportuaires, autoroutières et ferroviaires performantes, ce territoire constitue un important pôle économique dominé par les secteurs tertiaire et industriel. Par ailleurs, ses principales communes (Bourgoin-Jallieu, L'Isle-d'Abeau, Villefontaine ou encore Saint-Quentin Fallavier) ont vu leur population croitre de manière significative ces dernières années.

Compte tenu des perspectives significatives de croissance offertes par ce territoire attractif, Crédit Agricole Immobilier et NEOXIA Group se sont rapprochés afin de conclure un partenariat stratégique portant sur une prise de participations majoritaire de Crédit Agricole Immobilier dans la société NEOXIA Participations.

Cet accord doit permettre à Crédit Agricole Immobilier de développer ses activités de promotion résidentielle et d'administration de biens en Nord-Isère à travers notamment l'acquisition de 5 sociétés civiles immobilières (SSCV) portées par NEOXIA Participations, ce qui représente un parc immobilier d'environ 500 logements.

Par ailleurs, la convention signée par les deux partenaires prévoit la poursuite de leur collaboration à travers le développement de nouvelles opérations de promotion immobilière conjointes dans la région, portées par la société NEOXIA Participations.

"Crédit Agricole Immobilier se félicite de la concrétisation de ce partenariat, qui renforce son maillage territorial et consolide sa présence au plus près de ses clients. Grâce à la diversité de ses expertises immobilières et à l'ancrage régional du groupe Crédit Agricole, notre clientèle Nord-Iséroise bénéficiera d'un accompagnement global dans la concrétisation de ses projets immobiliers." se réjouit Marc Oppenheim, Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier.

" Nous sommes ravis de sceller ce partenariat avec Crédit Agricole Immobilier, entreprise avec laquelle le Groupe NEOXIA collabore, depuis 2018, sur un projet de construction de 366 logements à Allonzier la Caille (74).

Cette transaction permettra à NEOXIA de disposer de ressources financières nécessaires au développement de ses activités sur de nouveaux territoires." conclut Fabrice Vaudo, Président de NEOXIA Group.

Cette opération de croissance externe constitue une opportunité de renforcer les synergies du groupe Crédit Agricole au service du territoire Nord-Isère, grâce notamment à l'implantation de 3 Caisses régionales (Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Crédit Agricole Centre-Est et Crédit Agricole Des Savoie) et à la présence des Square Habitat Centre Est et Sud Rhône-Alpes, réseaux d'agences immobilières qui développeront la commercialisation des programmes de NEOXIA.