Crédit Agricole CIB structure le premier crédit vert garanti par une agence de crédit à l'exportation pour le ministère des Finances d'Arabie saoudite

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB a structuré avec succès le premier crédit vert garanti par une agence de crédit à l'exportation (ACE) pour le royaume d'Arabie saoudite, par l'intermédiaire de son ministère des Finances (KSA MOF) et relatif à des équipements de transports publics. Il s'agit également du tout premier crédit vert garanti par une ACE pour Crédit Agricole CIB.

Le financement concerne la livraison de 842 bus par MAN Truck & Bus SE et EvoBus GmbH, filiale de Daimler AG, et tous deux clients de longue date de Crédit Agricole CIB. Les bus sont destinés au nouveau réseau de transport public de Riyadh, au royaume d'Arabie saoudite. Ils devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air ainsi que les embouteillages dans la zone métropolitaine de Riyadh, grâce à l'utilisation des transports publics comme moyen de transport alternatif.

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que seule banque de la structuration, chef de file mandaté et de prêteur initial. Le crédit, garanti par l'ACE Euler Hermes Aktiengesellschaft de la République fédérale d'Allemagne, a été signé le 19 juillet 2020 pour un montant de 258 millions de dollars US.

La documentation comprend un engagement de reporting des impacts environnementaux liés à l'investissement vert sous-jacent. Elle est conforme aux "Principes applicables aux obligations vertes", publiés par la Loan Market Association le 21 mars 2018, mis à jour régulièrement.

Il s'agit d'une transaction durable importante pour la région Moyen-Orient et illustre une fois de plus la position de Crédit Agricole CIB en tant que banque de premier plan dans ce domaine. Forte d'un leadership mondial dans les produits de marchés de capitaux verts et durables, la Banque souhaite développer d'autres solutions durables innovantes, comme les prêts et les produits de trade finance verts, afin de répondre aux besoins de ses clients.

Le président du Centre national de gestion de la dette, M. Fahad Al-Saif, a fait remarquer que ce financement était le premier à être effectué par l'intermédiaire d'agences de crédit à l'exportation en général, et le premier projet financé par l'agence allemande de crédit à l'exportation "Euler Hermes" à être mené par le ministère avec deux banques internationales en dollars américains, dans le but de fournir des bus de fabrication allemande. M. Al-Saif a souligné que le Centre s'efforce de donner aux grands projets stratégiques du gouvernement de tout secteur les moyens d'agir, en assurant le financement nécessaire qui serve la Vision 2030 du royaume.

André Gazal, Responsable mondial Export Finance chez Crédit Agricole CIB, commente : " Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette transaction majeure, qui constitue le tout premier crédit ACE du ministère des Finances de l'Arabie saoudite ainsi que notre premier crédit vert garanti par une ACE, grâce à l'exécution fluide de nos équipes d'Export Finance. Cette opération renforce l'engagement de Crédit Agricole CIB à accompagner ses clients à l'aide de solutions avec garantie d'ACE, tout en soutenant l'engagement développement durable de notre groupe. "

Thierry Simon, Senior Regional Officer pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Crédit Agricole CIB, ajoute :" Nous sommes actifs au royaume d'Arabie saoudite depuis de nombreuses décennies, et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales, les entités publiques et notre clientèle d'institutions financières et d'entreprises dans les financements Export, afin de développer davantage la finance durable dans le pays et dans la région."