Crédit Agricole CIB structure le financement d'un projet pionnier d'éolien flottant en Mer Méditerranée

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB structure un financement à recours limité d'environ 300 millions d'euros en faveur de Provence Grand Large, le projet pilote d'éolien flottant au large du golfe de Fos-sur-Mer (France) porté par EDF Renouvelables, Enbridge Eolien France 2 S.à.r.l., une filiale d'Enbridge Inc., et CPP Investments. Cette transaction s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et en particulier dans l'engagement à accélérer le financement des énergies renouvelables et leur augmentation dans le mix énergétique global.

Parmi les innovations les plus prometteuses dans le domaine des énergies marines renouvelables, l'éolien en mer flottant fait figure de solution d'avenir pour élargir le périmètre d'implantation des parcs éoliens en mer aux zones de plus grandes profondeurs. La France, qui s'est fixée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 40% de la consommation électrique d'ici à 2030, figure parmi les leaders mondiaux du secteur de l'éolien flottant.

L'innovation au service de l'accélération de la transition énergétique

Lauréat de l'Appel à Projets de l'ADEME (Agence de la transition écologique) dans le cadre du Programme

d'investissements d'avenir (PIA) et de l'appel à projets NER 300 [1] de la Commission européenne, Provence Grand Large est basé sur une innovation technologique mondiale de premier plan. Situé à 17 km au large du golfe de Fos-sur-Mer, ce projet pilote sera le premier au monde à voir ses éoliennes installées sur des flotteurs à lignes d'ancrage tendues.

Provence Grand Large a pour mission principale de confirmer la faisabilité technique, économique et environnementale de l'éolien en mer flottant, et de contribuer à lever les verrous technologiques, industriels, environnementaux, sociétaux et juridiques afin de préparer la filière éolienne flottante et ses acteurs (y compris financiers et assureurs) à un développement des projets à l'échelle commerciale (250 MW et plus).

Le 1er financement à recours limité pour ce type de projet

Provence Grand Large est le premier parc éolien offshore flottant à être financé dans le cadre d'un financement à recours limité. D'un montant avoisinant les 300 millions d'euros, cette transaction a fait l'objet d'un plan de financement multi-sources combinant des facilités à court terme (prêt-relais sur fonds propres) et des facilités de crédit à long terme (prêts directs de la BEI et facilités bancaires commerciales) dans lesquelles Crédit Agricole Alpes Provence, considérant le projet comme stratégique pour son territoire, a pris une participation via une syndication intra-groupe.

Crédit Agricole CIB a accompagné EDF Renouvelables et Enbridge Eolien France 2 S.à.r.l. en tant que chef de file mandaté, fournisseur et coordinateur de couverture, teneur de compte et agent des facilités. Le succès de cette transaction historique témoigne de la capacité de Crédit Agricole CIB à accompagner les évolutions technologiques servant la transition énergétique et ainsi à catalyser l'adoption croissante, par le marché, de cette technologie émergente promise à un développement mondial.

[1] NER 300 est un programme de financement lancé par la Commission européenne, qui mobilise environ 2 milliards d'euros en faveur de technologies innovantes à faibles émissions de carbone.