Crédit Agricole CIB renforce sa présence dans les pays nordiques

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB annonce l'ouverture d'une succursale au Danemark, à Copenhague. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la Banque, qui prévoit notamment de renforcer sa présence en Europe et de saisir ainsi les opportunités offertes par le marché des pays nordiques.

Actif au Danemark depuis plusieurs décennies grâce à son réseau régional, Crédit Agricole CIB bénéficie désormais d'une implantation locale afin de répondre aux besoins de ses clients et accompagner leur croissance.

Leader mondial dans le domaine de la finance durable, Crédit Agricole CIB développera en particulier son offre RSE auprès des entreprises et institutions financières au Danemark, pays qui a placé la transition énergétique et la production d'énergies renouvelables au coeur de sa stratégie nationale. La Banque entend ainsi offrir une proposition de valeur solide pour accompagner ses clients danois dans leur transition climatique.

Frédéric Beaujean est nommé responsable de la succursale danoise. Basé à Copenhague, il reportera à Blake Wright, Senior Country Officer pour les pays nordiques. Il conserve par ailleurs sa fonction actuelle de banquier conseil au sein de Private Capital Group pour les pays nordiques.

Georg Orssich, Senior Regional Officer pour l'Europe (hors France) chez Crédit Agricole CIB, commente : "Nous sommes ravis d'étendre notre présence au Danemark. La région nordique est un marché stratégique prioritaire dans le cadre de notre plan stratégique en Europe. Il s'agit d'une région avec des entreprises bien notées et une vision prospective des enjeux RSE. Nous souhaitons ainsi nous développer sur ce marché et établir des relations durables avec nos clients."

Blake Wright, Senior Country Officer pour les pays nordiques chez Crédit Agricole CIB, ajoute : "Les pays nordiques représentent le quatrième plus grand marché d'Europe en termes de taille de portefeuille et présentent un fort potentiel de croissance. L'ouverture de la succursale s'inscrit dans la continuité d'une longue histoire avec le marché danois et vient compléter notre réseau existant en Suède, en Norvège et en Finlande. Grâce à ce nouveau dispositif local, nous serons en mesure d'offrir la gamme complète de produits de la Banque aux clients danois."

Anne Hougaard Jensen, Directrice d'Invest in Denmark a déclaré : "Nous avons accompagné les équipes de Crédit Agricole CIB pour l'ouverture de leur implantation au Danemark ces derniers mois et nous sommes maintenant ravis de les accueillir dans le pays. Il s'agit d'une décision stratégique renforçant la présence de la Banque dans la région nordique, et rappelant que le Danemark est un pays attractif pour les investissements étrangers. De plus, la stratégie RSE ambitieuse de la Banque converge avec les ambitions du Danemark sur la transition énergétique, ouvrant ainsi la voie à de futures opportunités d'investissement."